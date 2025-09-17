Economia

Copom mantém Selic em 15% até novembro de 2025

Restam mais duas reuniões no calendário de 2025: 4 e 5 de novembro e 9 e 10 de dezembro.

Escrito por Anny Malagolini
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, em meio a um cenário de incerteza internacional e pressões inflacionárias no Brasil. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025.

Segundo o BC, a economia doméstica mostra moderação no crescimento, mas com mercado de trabalho aquecido e inflação acima da meta. As projeções da pesquisa Focus para 2025 e 2026 seguem em 4,8% e 4,3%, respectivamente, acima do centro da meta, enquanto a estimativa do próprio Copom para 2027 está em 3,4%.

O Comitê destacou riscos elevados tanto de alta quanto de baixa para a inflação, incluindo pressões cambiais, persistência da inflação de serviços e incertezas fiscais e geopolíticas. O Copom reforçou que poderá retomar o ciclo de alta dos juros caso considere necessário para assegurar a estabilidade de preços.

A decisão foi unânime entre os nove membros do colegiado, liderados pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Ainda restam duas reuniões do Copom no calendário de 2025, mascadas para os dias 4 e 5 de novembro e 9 e 10 de dezembro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

