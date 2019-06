SÃO PAULO - Correntistas do banco digital Inter utilizavam redes sociais para reclamar de problemas nesta segunda-feira, com alguns deles afirmando que os saldos de suas contas correntes estavam zerados.

Procurado, o banco afirmou que houve nesta manhã uma "instabilidade na visualização de saldo em uma pequena parcela de contas" e que todoso os acessos e visualizações de saldo "já foram normalizados".

Segundo o banco, os acessos foram temporariamente interrompidos "para as devidas correções e é importante esclarecer que o fato não representou prejuízos financeiros para nenhum correntista". O Inter não informou de imediado quantos correntistas tiveram problemas.

Mais cedo, no Twitter, usuários do banco reclamavam que os saldos de suas contas estavam zerados e que não conseguiam realizar pagamentos. O mesmo ocorreu na conta oficial do banco no Facebook, onde uma usuária teve como resposta do banco que a "impossibilidade de visualizar o saldo/extrato é pontual e já estamos atuando. Dessa forma, orientamos que aguarde, pois em breve será solucionado."

As ações do Banco Inter tinham queda de 2,1% às 13h48, cotadas a 59,74 reais. No mesmo horário, o Ibovespa tinha valorização de 0,21 por cento.

No fim de 2018, o Banco Inter fez um acordo com o Ministério Público Federal, comprometendo-se a pagar 1,5 milhão de reais como forma de reparar danos morais coletivos decorrentes de vazamento de dados de quase 20 mil correntistas.

O Banco Inter encerrou o primeiro trimestre com 1,9 milhão de correntistas, número 3,6 vezes maior ao registrado um ano antes. De janeiro a março, foram abertas 489 mil novas contas.

Outro lado

