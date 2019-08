A Brasil Bolsa Balcão (B3) passou a negociar na última sexta-feira, cotas do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) “Santander Papéis Imobiliários CDI FII”, com o ticker de negociação SADI11.

O produto, gerido pela Santander Asset Management, do Banco Santander, é viabilizado pela plataforma de negociação da B3 e investe preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O novo fundo busca proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade alvo equivalente a 100% do certificado de depósito interfinanceiro (CDI) líquido de taxas e impostos.

Para Fabio Hull, diretor de relacionamento com clientes da B3 o cenário é favorável com juros mais baixos, retomada do crescimento da economia e, sobretudo, aumento da confiança do investidor o que contribui para a popularização desse produto.

“O mercado de fundos de investimento imobiliários está ganhando uma relevância indiscutível nos últimos meses e deve continuar avançando”, completou Fabio Hull, em comunicado divulgado pela B3.