O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas subiu 5,8 pontos em agosto de 2019, para 114,2 pontos. Em médias móveis quadrimestrais, o indicador recuou em 0,8 ponto.

“Após recuar expressivamente no mês anterior, o Indicador de Incerteza volta a subir e a ocupar um patamar elevado em termos históricos. Enquanto no mês anterior a queda havia sido influenciada por notícias favoráveis no âmbito interno, como a aprovação em primeiro turno da Reforma da Previdência na Câmara, neste mês a alta parece ter uma forte relação com acontecimentos externos, como o aprofundamento da guerra comercial entre EUA e China e a piora das perspectivas de crescimento econômico mundial“, afirma Aloisio Campelo Jr, Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV IBRE. /Agências