As conversas entre o Canadá e os Estados Unidos para atualizar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) azedaram fortemente nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos disse que um pacto ocorreria nos termos dos Estados Unidos e Ottawa permaneceu firme contra assinar "um acordo qualquer".

O represente de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, retomaram as conversas nesta sexta-feira, com o México aguardando para retornar à mesa de negociações com o objetivo de encerrar um ano de duras negociações trilaterais.

Mas Trump disse "em off" para a Bloomberg News nesta semana que qualquer acordo comercial com o Canadá seria "totalmente em nossos termos", divulgou o Toronto Star nesta sexta-feira.[nE6N1TY018]

Trump disse à Bloomberg na entrevista que um acordo estava "próximo" e que poderia ocorrer nesta sexta-feira, o prazo que ele definiu para permitir a assinatura do presidente mexicano Enrique Peña Nieto antes de ele deixar o cargo no fim de novembro. Pela legislação dos EUA, Trump precisa aguardar 90 dias antes de assinar o pacto.

Mas a chanceler do Canadá, Chrystia Freeland, disse nesta sexta-feira que sua equipe "ainda não chegou lá" na resolução de diferenças ainda grandes.

"Estamos buscando um bom acordo, não um acordo qualquer. E só vamos concordar com um pacto que seja bom para o Canadá", disse Freeland a repórteres. [nS0N1UU00E]

Lighthizer se recusou a ceder, apesar de repetidos esforços de Freeland de oferecer algumas concessões em laticínios para manter um mecanismo de resolução independente de disputas comerciais no Nafta, informou o Globe and Mail.

Entretanto, uma porta-voz para representante de Comércio dos EUA disse que o Canadá não fez concessões em agricultura, que inclui laticínios, mas acrescentou que as negociações continuam.