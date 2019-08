A tensão comercial começou a afetar alguns mercados emergentes, e o mundo está nos dizendo que teremos crescimento mais baixo por mais tempo, disse ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ponderando que o Brasil está bem preparado para esse cenário.

Nesse contexto, o presidente do Banco Central repetiu que a conjuntura ainda prescreve política monetária estimulativa no Brasil --ou seja, com juro abaixo do neutro--, com inflação ancorada. Campos Neto afirmou ainda que o BC "goza de extrema credibilidade", o que auxilia o trabalho no controle das expectativas de inflação.

"Mas temos que entender que (esse cenário) é janela de oportunidade para fazermos nosso dever de casa", ressalvou Campos Neto, citando que, para um cenário de juros baixos, o fluxo a emergentes está menor do que o padrão histórico. Mas ele admitiu que, no balanço de riscos do BC, o risco externo tem tido maior volatilidade por causa da guerra comercial.

O presidente do BC destacou que, do lado doméstico, o BC reconhece o avanço na agenda de reformas, mas que é preciso que esse processo continue. "Em nenhum momento achamos que a Previdência seria aprovada e acabou o jogo. O jogo começou agora", afirmou. "Você passa a medida mais difícil para depois passar as outras, medidas 'market friendly'."

A Câmara dos Deputados concluiu na noite de quarta-feira a votação em segundo turno da reforma da Previdência Social e o texto tramita agora no Senado Federal.

Sobre câmbio, Campos Neto reiterou que o BC não tem que ter preconceito contra o uso de instrumentos nesse mercado. Segundo ele, embora o Brasil não tenha uma moeda conversível, o mercado tem instrumentos de precificação que dizem onde está a demanda por moeda. E isso permite ao BC realizar operações com menor custo à autarquia. "Precisamos ter um mercado de câmbio mais simples", completou.

O presidente do BC afirmou que as previsões de crescimento da economia mundial tiveram redução "bastante grande" recentemente e os números devem ser revisados novamente para baixo. Ele destacou que o "mundo está dizendo que vamos ter crescimento mais baixo por um tempo prolongado". O dirigente ressaltou que umas das razões para esse movimento é a tensão comercial, o envelhecimento da população na Europa e ainda fatores geopolíticos.

Ele observou que a inflação está comportada e a tensão comercial, embora restrita à China e aos Estados Unidos, está contaminando alguns países emergentes. "Temos visto as empresas mudando as plantas de lugar para se adaptar à tensão comercial. Isso me preocupa muito", disse. /Agências