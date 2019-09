Por Stefani Inouye e José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta sexta-feira que, por questões de comunicação, o mercado financeiro "não está absorvendo" os avanços em reformas micro e macroeconômicas em curso até o momento e disse que o crescimento econômico liderado pelo setor privado é "um pouco mais lento" que o guiado pelo investimento público, mas em contrapartida é de melhor qualidade.

Em evento em São Paulo, o presidente do Banco Central voltou a destacar pontos da agenda BC# --conjunto de medidas que visa melhorar inclusão, competitividade, transparência e educação financeira--, reiterou intenção do BC de transformar o real em moeda conversível e afirmou que o projeto de lei que trata de hedge cambial para investimentos em infraestrutura está pronto e deve ser encaminhado em breve.

Campos Neto voltou a falar sobre spread bancário, atribuindo parte do elevado nível dessa medida a assimetria de informações no mercado. O presidente do BC considerou que houve avanços na agenda que mira reduzir o spread, mas que a luta é "dura" e que ainda há coisas a serem feitas.

(Edição de Maria Pia Palermo)