O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta segunda-feira, 5, que o banco não concluiu a estimativa de custo para operacionalizar o cronograma de saques do Fundo de Garantia do Fundo de Serviço (FGTS) e do PIS, mas avaliou que o impacto deve ser irrelevante para o banco.

"Não terá impacto relevante. Nenhum outro banco teria essa capacidade de atender 106 milhões de trabalhadores. Já temos uma rede com correspondentes bancários e lotéricas. Se fosse necessário montar uma rede nova custaria bilhões de reais", afirmou Guimarães.

Segundo ele, mesmo se a medida for alterada no Congresso com o aumento dos limites de saques do FGTS - cujo teto hoje é de R$ 500 por conta ativa e inativa -, o custo operacional para o banco não deve se elevar.

"A Caixa se ajusta tranquilamente. E se houver algum desequilíbrio, conversaremos com o Conselho Curador do FGTS para aumentar a nossa remuneração", completou Guimarães.