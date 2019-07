O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou em comunicado que David Lipton será diretor-gerente interino da instituição. A decisão é tomada após a atual diretora-gerente, Christine Lagarde, ser indicada mais cedo nesta terça-feira para o comando do Banco Central Europeu (BCE) e se afastar do posto para o processo de confirmação no órgão europeu.

Lipton até então era o primeiro vice-diretor-gerente desde 2011, portanto o nome representa uma continuidade na gestão. Americano, ele é doutor pela Universidade Harvard e já ocupou cargos no Tesouro americano e no Citi.