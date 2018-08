O crescimento de 7,4% das receitas no acumulado de 2018 até julho, em relação ao mesmo período do ano passado, e um rombo menor nas contas públicas em julho não devem liberar recursos para o governo no final do ano.

Na opinião de especialista consultado pelo DCI, a crise fiscal é “gravíssima” e retira a capacidade do governo de fazer investimentos e o Tesouro Nacional ainda terá que lidar com o cumprimento da chamada “regra de ouro”, cuja insuficiência era de R$ 94,8 bilhões este ano. A regra de ouro impede que o governo emita dívidas para pagar despesas correntes como salários e aposentadorias.

“O governo conta com a devolução de créditos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a venda de distribuidoras da Eletrobras e mais alguns leilões [como o do pré-sal], mas provavelmente terá que usar uma eventual folga do déficit primário para cumprir a regra de ouro”, diz o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero.

Mas, na opinião dele, o governo agiu com “irresponsabilidade fiscal” nos últimos dias ao fazer um acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) para conceder o reajuste de 16,38% dos juízes. “Isso tem efeito cascata nos estados e agrava o problema fiscal do próximo governo”, diz.

Graças ao aumento das receitas, o déficit primário do governo central (que inclui a Previdência Social e Banco Central) atingiu R$ 7,54 bilhões em julho de 2018, montante 53,9% menor que o rombo de R$ 16,373 bilhões registrados em junho último.

No acumulado de janeiro até julho, o déficit primário alcançou R$ 38,875 bilhões, ou 24,45% dos R$ 159 bilhões de déficit permitido no orçamento anual de 2018.

No encontro de contas entre despesas e receitas, a Previdência Social manteve-se como o principal problema fiscal do País. A arrecadação líquida para o Regime Geral (RGPS) somou R$ 30,729 bilhões em julho, enquanto as despesas previdenciárias totalizaram R$ 45,276 bilhões, um déficit de R$ 14,547 bilhões em julho.

No acumulado do ano até julho, a arrecadação líquida do RGPS soma R$ 215,972 bilhões, ao passo que as despesas com benefícios previdenciários responderam por um montante de R$ 323,038 bilhões, o que corresponde a um déficit acumulado de R$ 107 bilhões em sete meses de 2018. “A primeira missão do próximo governo será fazer uma reforma da previdência séria e discutida com a sociedade”, diz Balistiero.

Enquanto as reformas fiscal e previdenciária não acontecem, o governo central reduz os investimentos. Em julho, o volume total somou apenas R$ 3,383 bilhões, queda de 39,7% em relação a junho. No acumulado de 2018 até julho, os investimentos totalizam R$ 25 bilhões, ou 3,28% dos R$ 763 bilhões das despesas totais.

Em coletiva de imprensa realizada ontem, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, estimou que poderá utilizar cerca de R$ 20 bilhões do lucro de R$ 165,9 bilhões que o Banco Central (BC) irá transferir ao Tesouro nos próximos dias para ajudar a cumprir a regra de ouro deste ano. Antes a expectativa era que o lucro do BC só fosse usado para equacionar a regra de ouro de 2019.

"Podemos ter que usar R$ 20 bilhões do resultado positivo do BC no primeiro semestre para cumprir a regra de ouro neste ano", admitiu Mansueto Almeida. Para cumprir a regra, R$ 70 bilhões foram garantidos com a devolução de recursos ao Tesouro pelo BNDES e outros R$ 13,9 bilhões serão equacionados com o uso de receita de concessões.

Ontem, o governo também privatizou mais três distribuidoras de energia – Boa Vista Energia, Ceron, e Eletroacre – cujos passivos de R$ 2,8 bilhões (dívidas) serão reduzidos do balanço da Eletrobras. E em 21 de agosto passado, o BNDES havia pago R$ 30 bilhões ao Tesouro, um total de R$ 130 bilhões em devoluções, utilizadas para abater a dívida bruta.