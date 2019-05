O DEM aprovou nesta quinta-feira, 30, uma moção de apoio integral à reforma da Previdência durante a convenção nacional do partido realizada em Brasília. O pedido foi apresentado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e foi lido pelo presidente do Democratas, ACM Neto.

Dessa forma, o partido se posiciona favoravelmente à aprovação da proposta que está em tramitação na Câmara. O fechamento de questão da bancada de parlamentares, no entanto, só será definido quando a Executiva Nacional da sigla se reunir. Se for aprovado, o dispositivo obriga todos os deputados do partido a votarem a favor da proposta, sob risco de serem punidos internamente.

A convenção também reelegeu, por aclamação, ACM Neto ao comando do Democratas por mais três anos. No evento, o prefeito de Salvador (BA) afirmou que o partido "jamais se furtará a assumir as responsabilidades e desafios" que se impõem à legenda. "O DEM está pronto para traduzir o sentimento do povo brasileiro. A defesa da democracia está presente no nosso DNA", disse.

ACM também anunciou que a legenda lançará em breve uma carta de compromisso com pré-requisitos que deverão ser cumpridos por quem quiser disputar as eleições de 2020 pelo partido.