A taxa de desemprego do Brasil caiu no trimestre até junho pela terceira vez seguida e chegou ao menor nível do ano com aumento da ocupação e queda da desocupação, em meio à lenta recuperação do mercado de trabalho.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego atingiu 12,0% nos três meses até junho, de 12,7% no primeiro trimestre e 12,4% no mesmo período de 2018. Foi a terceira queda seguida na taxa, depois de recuo a 12,3% no trimestre encerrado em maio, e iguala os 12% registrados nos três meses até janeiro. Para segundos trimestres, é o melhor resultado desde 2016 (11,3%).

“Podemos dizer que um primeiro passo foi dado, mas falar em virada ainda é forçar a barra”, avaliou o diretor-adjunto de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo. “Acho que temos um movimento importante no mercado de trabalho no segundo trimestre. Houve uma melhora em diversas variáveis e acho que estamos partindo para o rumo certo, temos um diferencial agora.”

No segundo trimestre, o Brasil tinha 12,766 milhões de desempregados, contra 13,387 milhões nos três primeiros meses de 2019 e 12,923 milhões no mesmo período do ano passado. Já o total de pessoas ocupadas entre abril e junho chegou a 93,342 milhões, de 91,863 milhões no primeiro trimestre e 90,941 milhões no mesmo período de 2018.

O contingente de desalentados, ou a quantidade de trabalhadores que desistiram de procurar uma vaga, subiu a 4,877 milhões, de 4,843 milhões no primeiro trimestre.

O emprego aumentou no setor privado com e sem carteira assinada. No trimestre até junho, 33,213 milhões de pessoas tinham emprego com registro em carteira, um aumento de 294 mil vagas sobre o primeiro trimestre. Entretanto, o total de pessoas sem carteira assinada subiu, a 11,5 milhões no período, de 11,124 milhões entre janeiro e março.

“Foi a primeira alta expressiva na carteira assinada em cinco anos e isso mostra uma diferença no mercado de trabalho”, observou Azeredo. “A informalidade cresce junto, mas dessa vez houve aumento também na formalização.”

Azeredo apontou a indústria como principal responsável pela abertura de vagas formais no segundo trimestre. O setor gerou 50% dos postos formais criados no período: dos 319 mil contratados pela indústria em um trimestre, 146 mil foram com carteira assinada.

O aumento expressivo de carteiras assinadas, segundo ele, foi registrado em São Paulo e Minas Gerais. O primeiro, disse Azeredo, tem “efeito farol”, já que as regiões tendem a seguir a tendência antes esboçada em São Paulo.

Em junho, o Brasil registrou criação líquida de 48.436 vagas formais de emprego, segundo o Ministério da Economia, no melhor dado para o mês desde 2013. O rendimento médio do trabalhador foi a R$ 2,290 no período, segundo o IBGE.