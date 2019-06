O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, que, pela primeira vez na história, o País vai reduzir a dívida pública com recursos provenientes de bancos públicos.

O comentário diz respeito ao anúncio, feito pouco antes por Guedes e pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, de que a instituição devolverá R$ 3 bilhões ao Tesouro Nacional referentes a dívidas ligadas a Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD). Os IHCD foram utilizados pelo governo da presidente Dilma Rousseff para capitalizar instituições públicas.

No caso da Caixa, há um estoque próximo de R$ 40 bilhões, sendo que o banco tem a intenção de devolver metade disso em 2019. Os $ 3 bilhões anunciados nesta quarta-feira são a primeira parcela. Durante a coletiva de imprensa, Guedes retomou a questão e disse que era a primeira vez que a Caixa devolvia recursos ao Tesouro. Essa devolução permitirá o abatimento da dívida pública brasileira.

O ministro da Economia disse ainda que todos os bancos públicos com instrumentos híbridos de capital e dívida estão trabalhando para antecipar o pagamento à União. "Está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo (de devolver recursos de bancos à União). Todos os bancos que têm instrumento de dívida estão fazendo dever de casa", afirmou Guedes, após se reunir com os presidentes do BNDES, Caixa e Banco do Brasil.

De acordo com o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, há cerca de R$ 86 bilhões em instrumentos híbridos com os bancos. A Caixa tem a maior parte, entre R$ 41 bilhões e R$ 42 bilhões, BNDES tem R$ 36 bilhões, Banco do Brasil tem R$ 8 bilhões e BNB e Banco da Amazônia, R$ 1 bilhão cada. "Estamos colocando pressão nos bancos de regiões mais ricas, não nos do Nordeste", afirmou Paulo Guedes.

Guedes criticou os governos anteriores por priorizar grandes empresas como a Odebrecht e a Petrobras, mas não comentou a exposição dos bancos públicos à empreiteira, que pode entrar em recuperação judicial. "Ao renegociar dívida de tomadores de baixa renda, a Caixa mostra que é banco do povo", diz. "A Caixa está ao mesmo tempo despedalando e aumentando a ação social", afirmou Guedes.

O ministro chegou a dizer que a Caixa está renegociando dívidas porque as pessoas foram induzidas a tomar empréstimos no passado e, com isso, arcaram com juros "altíssimos". /Estadão Conteúdo