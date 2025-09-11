Dia do Cliente: 15 de setembro é feriado em dez cidades

Dia 15 de setembro não é feriado nacional no Brasil, mas a data abriga o Dia do Cliente, como também feriados municipais em, pelo menos, 10 cidades. Neste data, a igreja católica também celebra o dia de Nossa Senhora das Dores.

Em cidades dia 15 de setembro é feriado?

Caruaru (PE) – feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; Lei Municipal nº 2.959/1985; calendário oficial 2025.

Condado (PE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

São José do Belmonte (PE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; TJPE relaciona como feriado municipal.

Triunfo (PE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Juazeiro do Norte (CE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores e grande romaria; Lei nº 335/1968.

Assaré (CE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Monteiro (PB) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Mogeiro (PB) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Cajazeiras (PB) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Patu (RN) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Itaú (RN) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Itapecuru-Mirim (MA) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Dores do Indaiá (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; calendário municipal 2025.

Barbacena (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Guaxupé (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Januária (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Mantenópolis (ES) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Areal (RJ) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores (a confirmar; depende de decreto anual).

Avaré (SP) – aniversário da cidade.

Limeira (SP) – aniversário da cidade.

Ibiúna (SP) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Jambeiro (SP) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Juquitiba (SP) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Tubarão (SC) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.

Dia do Cliente

No dia 15/9 também é comemorado o Dia do Cliente, mas a data não é feriado, nem mesmo lei. A origem da celebração é incerta, já que não há uma lei, apenas um uma PL do deputado Onyx Lorenzoni de 2017.

No comércio, a segunda-feira deve ser de descontos e promoções, como forma de impulsionar as vendas em um mês de baixo movimento.

Dia de Nossa Senhora das Dores

A devoção à Nossa Senhora das Dores surgiu no fim do século XI e ganhou força com os Servitas, fundados em 1233, que difundiram intensamente essa prática. No século XV surgiram as primeiras celebrações litúrgicas em sua honra, ligadas ao Stabat Mater, atribuído a Jacopone da Todi. Em 1668, os Servitas receberam autorização para celebrar missa votiva às Sete Dores.

Em 1692, o Papa Inocêncio XII instituiu uma festa em setembro, mas em 1714 foi transferida para a sexta-feira antes do Domingo de Ramos. O Papa Pio VII, em 1814, estendeu a festa a toda a Igreja Latina, mantendo-a em setembro. Por fim, o Papa Pio X fixou a data em 15 de setembro, logo após a Exaltação da Santa Cruz, e a festa passou a ser chamada oficialmente de Nossa Senhora das Dores.