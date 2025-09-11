Dia do Cliente: 15 de setembro é feriado em dez cidades
Além do Dia do Cliente, data presta homenagem à Nossa Senhora das Dores
Dia 15 de setembro não é feriado nacional no Brasil, mas a data abriga o Dia do Cliente, como também feriados municipais em, pelo menos, 10 cidades. Neste data, a igreja católica também celebra o dia de Nossa Senhora das Dores.
Em cidades dia 15 de setembro é feriado?
- Caruaru (PE) – feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; Lei Municipal nº 2.959/1985; calendário oficial 2025.
- Condado (PE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- São José do Belmonte (PE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; TJPE relaciona como feriado municipal.
- Triunfo (PE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Juazeiro do Norte (CE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores e grande romaria; Lei nº 335/1968.
- Assaré (CE) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Monteiro (PB) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Mogeiro (PB) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Cajazeiras (PB) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Patu (RN) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Itaú (RN) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Itapecuru-Mirim (MA) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Dores do Indaiá (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores; calendário municipal 2025.
- Barbacena (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Guaxupé (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Januária (MG) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Mantenópolis (ES) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Areal (RJ) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores (a confirmar; depende de decreto anual).
- Avaré (SP) – aniversário da cidade.
- Limeira (SP) – aniversário da cidade.
- Ibiúna (SP) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Jambeiro (SP) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Juquitiba (SP) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
- Tubarão (SC) – Feriado em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores.
Dia do Cliente
No dia 15/9 também é comemorado o Dia do Cliente, mas a data não é feriado, nem mesmo lei. A origem da celebração é incerta, já que não há uma lei, apenas um uma PL do deputado Onyx Lorenzoni de 2017.
No comércio, a segunda-feira deve ser de descontos e promoções, como forma de impulsionar as vendas em um mês de baixo movimento.
Dia de Nossa Senhora das Dores
A devoção à Nossa Senhora das Dores surgiu no fim do século XI e ganhou força com os Servitas, fundados em 1233, que difundiram intensamente essa prática. No século XV surgiram as primeiras celebrações litúrgicas em sua honra, ligadas ao Stabat Mater, atribuído a Jacopone da Todi. Em 1668, os Servitas receberam autorização para celebrar missa votiva às Sete Dores.
Em 1692, o Papa Inocêncio XII instituiu uma festa em setembro, mas em 1714 foi transferida para a sexta-feira antes do Domingo de Ramos. O Papa Pio VII, em 1814, estendeu a festa a toda a Igreja Latina, mantendo-a em setembro. Por fim, o Papa Pio X fixou a data em 15 de setembro, logo após a Exaltação da Santa Cruz, e a festa passou a ser chamada oficialmente de Nossa Senhora das Dores.