Direita ou esquerda? Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado

Direita ou esquerda? Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado

Nesta quinta-feira, 14 de agosto, a Polícia Federal deflagrou operação que investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O prefeito Marcelo de Lima Fernandes, 42 anos, do partido PODEMOS, foi afastado do cargo.

Alvo da operação batizada de “Estafeta”, o prefeito terá que fazer uso de tornozeleira eletrônica – assim como Bolsonaro. Com isso, quem assume o cargo é a vice-prefeita Jéssica Cormick, 38 anos. Ela é sargento da Polícia Militar desde 2005.

De acordo com a PF, a investigação começou com a apreensão de R$ 14 milhões em espécie com um servidor público suspeito de integrar a organização criminosa. O desdobramento da operação também cumpriu mandados nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Marcelo Lima eleito pelo PODEMOS

Marcelo Lima foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo, no segundo turno em 2024, com 55,73% dos votos válidos. O partido é considerado de centro-direita.

Lima foi vereador de São Bernardo por dois mandatos e, em 2022, foi eleito deputado federal pelo Solidariedade. Em novembro de 2023 foi cassado por infidelidade partidária.

Seu nome na política apareceu pela primeira e 2008, quando se candidatou pela primeira vez ao pleito de vereador na cidade, à época com 25 anos.