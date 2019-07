SÃO PAULO (Reuters) - O dólar avançava ante o real na abertura dos negócios desta segunda-feira, em semana importante de decisões de política monetária do Federal Reserve e Banco Central do Brasil, com os mercados ainda de olho nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9:07, o dólar avançava 0,27%, a 3,7835 reais na venda

Na sexta-feira, o dólar caiu 0,24%, a 3,7734 reais na venda. Na semana passada, entretanto, a divisa acumulou a maior alta para o período em mais de dois meses.

Neste pregão, o dólar futuro subia cerca de 0,15%.

O Banco Central anunciou na sexta-feira que realizará em 1º de agosto leilão de até 11 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro, no valor de 11,5 bilhões de dólares.

(Por Laís Martins)