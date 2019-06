SÃO PAULO - O dólar abandonou as mínimas de mais cedo e fechou em apenas leve baixa contra o real nesta sexta-feira, num típico movimento defensivo de recomposição de posições antes do fim de semana.

Ainda assim, a moeda cravou a terceira semana consecutiva de perdas, mais longa sequência do tipo desde as quatro quedas semanais seguidas entre dezembro e janeiro. O movimento ocorreu com melhora do apetite por risco no exterior e percepção favorável à agenda local de reformas.

O dólar à vista caiu 0,13% nesta sexta, para 3,8775 reais na venda. Na semana, a cotação recuou 1,20%. Na B3, a referência do dólar futuro tinha variação negativa de 0,06% nesta sexta-feira.

Depois de alcançar em 20 de maio uma máxima em oito meses, acima de 4,10 reais, o dólar entrou em rota descendente, puxado tanto pelo entendimento de que o Congresso está mais comprometido com a reforma da Previdência quanto pela expectativa de alívio monetário nos Estados Unidos. Desde 20 de maio, a cotação acumula baixa de 5,5%.

Mas para Jefferson Laatus, sócio-fundador do Grupo Laatus, a tendência é que a divisa se acomode a partir de agora. Segundo ele, a moeda deverá perseguir os 3,90 reais até "pelo menos" a reforma da Previdência ser aprovada. "Depois, retomará de forma mais consistente o movimento de baixa."

Para o fim do ano, BofA e Goldman Sachs esperam taxa de câmbio de 3,80 reais, enquanto o Morgan Stanley projeta 3,75 reais. O patamar de 3,75 reais representa a mediana das estimativas de analistas consultados em pesquisa Reuters para o nível do dólar em 12 meses.