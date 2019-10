Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda contra o real nesta terça-feira, depois de subir mais de 1% na véspera, com agentes do mercado ainda monitorando as relações comerciais entre Estados Unidos e China e à espera da fala do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, em evento.

Às 10:27, o dólar recuava 0,49%, a 4,0842 reais na venda.

Na segunda-feira, o dólar encerrou em alta de 1,15%, a 4,1045 reais, em dia de maior aversão a ativos de risco no exterior.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,60%, a 4,0895 reais.

"Há várias questões adicionando incerteza aos mercados, principalmente as negociações comerciais EUA-China. Hoje, os mercados devem prestar bastante atenção nisso e também no discurso de Powell", afirmou Jaime Ferreira, diretor de câmbio da Intercam Corretora.

As perspectivas de progresso nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China diminuíram na segunda-feira, depois que Washington colocou empresas chinesas em sua lista de sanções devido ao tratamento de Pequim em relação a minorias étnicas predominantemente muçulmanas, e o presidente norte-americano Donald Trump disse que um acordo comercial rápido é improvável.

As incertezas em torno da relação entre os dois países se refletiam nos mercados de câmbio, em dia misto para moedas emergentes pares do real, com o rand sul-africano se desvalorizando e peso mexicano registrando ganhos contra o dólar.

As negociações comerciais de alto escalão entre os dois países devem ser retomadas na quinta-feira.

A sessão desta terça-feira também será marcada pela fala de Jerome Powell em um evento em Washington às 15h30 (horário de Brasília). A expectativa é que a autoridade dê mais sinais sobre a leitura do Fed dos dados recentes dos EUA e sobre o futuro da política monetária do banco.

Os preços aos produtores norte-americanos caíram inesperadamente em setembro, pressionados pelas reduções nos custos de bens e serviços, o que pode dar ao Federal Reserve margem para cortar os juros novamente este mês buscando limitar o impacto das tensões comerciais e da desaceleração do crescimento no exterior sobre a economia dos EUA.

Segundo operadores, a moeda norte-americana deve continuar operando entre o intervalo de 4,08 e 4,10 reais até pelo menos o discurso de Powell.

Na cena doméstica, o BC vendeu nesta terça todos os 10.500 contratos de swap cambial reverso ofertados e ainda 525 milhões de dólares em dólar à vista, de oferta de 525 milhões de dólares.