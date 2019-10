Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda contra o real nesta quarta-feira, em sessão mais positiva no cenário externo diante de algum alívio acerca das negociações comerciais, e em meio a apostas de continuidade dos cortes de juros pelo Banco Central após deflação no Brasil em setembro.

Às 10:27, o dólar recuava 0,23%, a 4,0823 reais na venda.

Na véspera, o dólar à vista encerrou em queda de 0,31%, a 4,0917 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha baixa de 0,23%, a 4,0915 reais.

Para Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria, o fator externo positivo direcionava o desempenho do dólar nesta sessão, apesar de ainda existir muita incerteza acerca das negociações comerciais.

"A tendência ainda é positiva, mas tudo pode mudar ao longo da sessão", afirmou Campos Neto.

As expectativas de um acordo entre China e EUA se elevaram depois de notícia afirmando que o país asiático ainda está aberto para fechar um acordo parcial com Washington, apesar da recente lista de sanções a empresas de tecnologia chinesas.

O vice-premiê chinês, Liu He, chegará esta semana a Washington para negociações comerciais de alto nível. Ele vai se encontrar com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, na quinta-feira.

Na cena doméstica, o país registrou deflação em setembro pela primeira vez em 10 meses, no resultado mais fraco para o IPCA no mês em 21 anos e indo abaixo de 3% no acumulado em 12 meses.

Segundo Campos Neto, o dado reforça a posição do Banco Central de dar continuidade aos cortes da Selic, reduzindo o diferencial de taxa do Brasil em relação ao restante do mundo, o que desestimula alocação de capital para a renda fixa ou operações de carry trade (arbitragem com taxas de juros).

"Isso acaba reduzindo a queda do dólar contra o real, mesmo com a cena externa mais positiva", afirmou Campos Neto.

Nesta sessão, o BC vendeu nesta quarta todo os 525 milhões de dólares em moeda spot ofertados, e 10.500 contratos de swap cambial reverso (oferta de 10.500 contratos).