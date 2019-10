Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda contra o real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com os mercados ainda sob a influência do noticiário acerca das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, com algum alívio diante de notícias de que Pequim ainda está aberta a fechar um acordo comercial parcial com Washington.

Às 9:05, o dólar recuava 0,41%, a 4,0748 reais na venda.

Na véspera, o dólar à vista encerrou em queda de 0,31%, a 4,0917 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha baixa de 0,55%, a 4,078 reais.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 10.500 contratos de swap cambial reverso e ofertará até 525 milhões de dólares em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia também realizará leilão de contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.