SÃO PAULO (Reuters) - O dólar mostrava leve queda ante o real na abertura dos negócios desta quinta-feira, com investidores atentos às repercussões da decisão do Banco Central Europeu sobre taxa de juros e na expectativa da reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Às 9:05, o dólar recuava 0,15%, a 3,7635 reais na venda

Na véspera, o dólar teve leve baixa de 0,10%, a 3,7691 reais na venda. Neste pregão, o dólar futuro tinha queda de cerca de 0,3%.

(Por Stéfani Inouye)