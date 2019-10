Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar encerrou em alta contra o real nesta segunda-feira, em dia marcado por menor liquidez nos mercados por feriado nos Estados Unidos e em meio a um cenário menos otimista em relação às negociações comerciais entre EUA e China.

O dólar à vista subiu 0,81% nesta segunda-feira, a 4,1285 reais, maior nível de fechamento desde 2 de outubro. Na B3, o dólar futuro tinha alta de 0,52%, a 4,1335 reais.

Os mercados financeiros dos EUA permaneceram parcialmente fechados nesta segunda devido ao feriado do dia de Colombo, em comemoração ao descobrimento da América, por Cristovão Colombo. Segundo operadores, o fato ajudou a manter a liquidez mais estreita no dia, impulsionando o dólar.

Paralelamente, o ceticismo em relação às verdadeiras conquistas das negociações comerciais também ajudava a elevar a pressão sobre a moeda brasileira.

"A cautela voltou aos mercados quando os operadores perceberam que nada mudou significativamente em relação à situação da disputa. As elevações de tarifas foram adiadas, mas ainda há muito a discutir", afirmou Alvaro Bandeira, economista-chefe do Banco digital Modalmais.

Nesta segunda-feira, a Bloomberg News informou que a China quer mais negociações no final de outubro para definir os detalhes do acordo da "primeira fase".

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, também disse que uma rodada adicional de tarifas sobre importações chinesas provavelmente será imposta se um acordo comercial não for alcançado até o momento de seu início, mas acrescentou que espera que o acordo seja concluído.