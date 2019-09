SÃO PAULO - O dólar encerrou em forte alta contra o real nesta segunda-feira, em dia de menor volume de negociações por feriado nos Estados Unidos, com agentes do mercado monitorando os riscos externos em meio a cautela diante do início das novas tarifas comerciais entre EUA e China.

O dólar à vista teve alta de 1,00%, a 4,1834 reais na venda. O dólar futuro de maior liquidez mostrava valorização de 1,06%, a 4,191.