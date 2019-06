SÃO PAULO - O dólar voltou a cair frente ao real nesta quinta-feira, embora longe de compensar a alta da véspera, com investidores evitando grandes movimentações no aguardo de novidades da cena política local, em um dia positivo no exterior.

O dólar à vista fechou em queda de 0,33%, a 3,8826 reais na venda.

Na véspera, a cotação havia subido 1,00%.