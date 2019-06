Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar ficou praticamente estável ante o real nesta segunda-feira, num dia de poucas variações em vários mercados financeiros, com investidores preferindo cautela antes das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.

O dólar à vista registrou variação positiva de 0,03%, a 3,9005 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de maior giro < tinha ligeira queda de 0,10%, a 3,8955 reais.

A quarta-feira reserva tanto a decisão do Copom no Brasil quanto o anúncio de taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). A expectativa do mercado é que o Copom adicione referências "dovish" a seu cenário, enquanto o mercado projeta que o Fed indique cortes de juros nos EUA até o fim do ano.

O mercado evitou nova queda do dólar nesta sessão também atento ao noticiário político. Depois de rebater declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, no fim da semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a maneira como Joaquim Levy, agora ex-presidente do BNDES, foi forçado a deixar o cargo foi "covardia".

"Tirando gritarias ideológicas e políticas de ambos os lados, vejo a situação de hoje como apenas mais um ruído político, do que uma mudança de direção econômica ou ideológica do governo", disse Dan Kawa, sócio da TAG Investimentos.