Dólar hoje (19/5): moeda vai a a R$ 5,674 com rebaixamento da nota dos EUA

O dólar comercial abriu em leve alta nesta segunda-feira (19), cotado a R$ 5,674 na venda, refletindo o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Moody’s, que reduziu a classificação de AAA para AA1. O movimento ocorre em meio a perdas da moeda norte-americana no exterior e à atenção dos investidores às discussões comerciais em andamento.

No mercado futuro, o contrato de dólar para junho subia 0,07%, aos 5.692 pontos na B3. Já o dólar turismo era negociado a R$ 5,735 na venda e R$ 5,915 na compra.

Além do cenário internacional, os investidores acompanham dados domésticos. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB, registrou alta de 0,8% em março na comparação com o mês anterior, encerrando o primeiro trimestre com expansão de 1,3%. A expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 0,5% para março.

O mercado também está atento a declarações de autoridades econômicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de evento organizado pelo Goldman Sachs, enquanto o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também tem palestra programada no mesmo evento.