SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com as atenções voltadas para a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, em um dia de viés majoritariamente positivo para as divisas emergentes ligadas à commodities.

Também estava no radar o início dos leilões simultâneos de venda de dólar à vista e de contratos de swap cambial reverso pelo Banco Central nesta quarta-feira, com ambas as operações ocorrendo entre 9h30 e 9h35.

Às 9:05, o dólar recuava 0,64%, a 4,0257 reais na venda

Na véspera, o dólar caiu 0,40%, a 4,0516 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro tinha perdas de 0,7%.

(Por Stéfani Inouye)