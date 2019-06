O dólar fechou maio em R$ 3,9255, a menor cotação desde 30 de abril. Na semana, a moeda recuou 2,23%, o que reduziu a valorização no mês para apenas 0,11% – a menor alta mensal desde fevereiro.

Somente na sexta-feira (31), a moeda fechou com queda de 1,33%. O pregão teve a primeira parte dos negócios influenciada por fatores técnicos, que foi a disputa pela definição da taxa referencial Ptax do mês, que é usada em contratos cambiais e nos balanços de empresas.

Na parte da tarde, a influência foi do cenário externo, dia em que o dólar caiu ante boa parte das moedas fortes e de emergentes, em meio a novos temores de piora da economia mundial.

O real foi uma das moedas que mais ganharam força nesta sexta ante o dólar no mercado financeiro internacional, dia em que a moeda americana subiu forte no México (2,32%), após o presidente Donald Trump ameaçar tarifar produtos do país vizinho, deslocando, ao menos temporariamente, o foco da guerra comercial da China para a economia mexicana. Inicialmente, os operadores temiam que a forte alta do dólar no México, que chegou a superar os 3%, pudesse contaminar o real, mas aconteceu o oposto.

Em dia de agenda local esvaziada, profissionais de câmbio observam que o anúncio de Trump acabou beneficiando o real. Investidores internacionais rebalancearam carteiras reduzindo posições no México e aumentando em outros emergentes, movimento que tende a continuar. Por isso, mesmo após o fim da disputa pela Ptax, vencida pelos vendidos, que defendem a queda do dólar, a moeda americana manteve o ritmo de baixa.

No Brasil, o clima político mais ameno e a expectativa de avanço da reforma da Previdência ajudou o dólar a sair de níveis perto de R$ 4,10 para R$ 3,90, na mínima desta sexta, em apenas dez dias. “O presidente Bolsonaro parece estar suavizando seu discurso para conseguir passar a reforma”, afirma o estrategista em Nova York do banco de investimentos Brown Brothers Harriman (BBH), Win Thin.

Depois de quatro altas seguidas na semana, o Índice Bovespa sucumbiu diante do mau humor nas bolsas de Nova York na última sexta-feira (31) de aversão ao risco no exterior. A bolsa brasileira andou na contramão dos mercados internacionais durante boa parte do dia, chegando a flertar com o patamar dos 98 mil pontos. No entanto, perdeu fôlego no meio da tarde e terminou o dia aos 97.030,32 pontos, em baixa de 0,44%.

Mesmo com a queda desta sexta, o Ibovespa escapou da “maldição de maio” e encerrou o mês em alta de 0,70%. Um resultado positivo em maio não acontecia desde 2009 (+12,49%). Embora aparentemente tímido, o ganho mensal este ano teve gosto de vitória entre analistas e operadores, uma vez que as bolsas internacionais encerraram o mês com quedas bastante expressivas.

Maio também foi marcado por uma inversão de expectativas no mercado em relação à reforma da Previdência. No último dia 17, o Ibovespa perdeu o patamar dos 90 mil pontos, chegando a contabilizar queda de 6,6%. Naquele momento, pesavam as dúvidas quanto à capacidade de articulação do governo no Congresso em prol da reforma da Previdência. A recuperação veio em seguida, com a mudança de postura de integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, mais proativa. /Estadão Conteúdo