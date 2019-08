SÃO PAULO - O dólar engatou a quarta alta consecutiva frente ao real nesta terça-feira, cravando uma nova máxima em cerca de um ano, mas a moeda terminou longe das máximas da sessão, em dia em que o Banco Central anunciou operação extraordinária de dólares no mercado à vista para segurar a disparada da moeda.

A operação do BC não foi conjugada com nenhum outro instrumento. Foi a primeira vez em dez anos que a autoridade monetária recorreu a uma oferta direta de dólar no mercado spot sem relação com outras ferramentas e sem compromisso de recompra.

O dólar à vista subiu 0,45%, a 4,1581 na venda. É o maior patamar desde 14 de setembro de 2018 (4,1667 reais na venda).

Na máxima intradiária, a cotação bateu 4,1956 reais na venda. Pela taxa de compra, o pico foi de 4,1943 reais, maior patamar durante os negócios desde 17 de setembro do ano passado (4,2033 reais na compra).