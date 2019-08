SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava perto da estabilidade contra o real nesta sexta-feira, depois de tocar o nível de 3,9763 reais mais cedo, em dia marcado por ajustes de posições após a queda acentuada no dia anterior, em meio a incertezas no exterior dada a disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Às 13:50, o dólar avançava 0,10%, a 3,9942 reais na venda

Na véspera, o dólar caiu 1,24%, a maior queda diária em mais de um mês, a 3,9903 reais, diante da perspectiva de injeção direta de liquidez dentro do novo modelo de atuação do Banco Central.

"Os investidores viram que exageraram na queda no dia anterior e agora estão ajustando as posições. Como o território doméstico está sob controle, o mercado passa a ter uma volatilidade de cautela pautada pelo exterior", afirmou Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora.

Na quinta-feira, a China prometeu retaliar as mais recentes tarifas impostas pelos EUA, sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alivou o tom e afirmou estar mantendo boas discussões com o país asiáticos.

"O mercado fica confuso com as mensagens divergentes que têm recebido lá de fora. Agora está tudo bem, mas basta uma publicação do Trump no Twitter para tudo desandar", completou Galhardo.

Na cena doméstica, as atenções permanecem voltadas para a tramitação da reforma da Previdência no Senado, onde terá primeiro de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para depois ir a plenário.

(Por Stéfani Inouye)