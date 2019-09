Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava próximo da estabilidade contra o real na abertura dos negócios desta segunda-feira, com os mercados ainda digerindo as notícias de que o governo dos Estados Unidos está considerando retirar empresas chinesas de bolsas de valores norte-americanas, e monitorando os desdobramentos da votação da reforma da Previdência no ambiente doméstico.

Às 9:10, o dólar recuava 0,02%, a 4,1554 reais na venda.

Na sexta-feira, o dólar encerrou em leve queda de 0,13%, a 4,1563 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,04%, a 4,153 reais.