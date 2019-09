Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar passava a operar próximo à estabilidade nesta sexta-feira, após um pico repentino de queda, em meio a ajustes técnicos de posições e com o mercado monitorando as operações programadas do Federal Reserve de Nova York para dar liquidez ao sistema bancário norte-americano via mercado monetário.

Às 12:35, o dólar avançava 0,15%, a 4,1705 reais na venda.

O dólar saiu de uma máxima de 4,1845 reais na venda (+0,49%) às 11h07 para uma mínima de 4,1642 reais (-0,39%) às 12h13.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,25%, a 4,1600 reais.