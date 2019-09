Por Stefani Inouye

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia contra o real nesta segunda-feira, depois de ter iniciado as operações em queda, com agentes do mercado de olho nas divulgações de dados econômicos globais para mais sinais sobre a condução da política monetária por parte dos bancos centrais.

Às 12:09, o dólar avançava 0,19%, a 4,0882 reais na venda.

Na sexta-feira, o dólar teve queda de 1,783%, a 4,1051 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro subia 0,26%, a 4,0790 reais.

Para Alessandro Faganello, operador de câmbio da Advanced Corretora, dados melhores do que o esperado sobre exportações da Alemanha e expectativa de mais estímulos por parte da China ajudavam a compensar a cautela antes das decisões de política monetária dos principais bancos centrais.

"O dia é em geral positivo, mas a falta de catalisadores noticiosos mais precisos sobre o futuro dos juros nas principais economias ainda deixa um rastro de cautela", afirmou.

As moedas emergentes pares do real operavam mistas, com o rand sul-africano se valorizando frente ao dólar e o peso mexicano registrando perdas. Contra uma cesta de moedas, a moeda norte-americana tinha leve queda de 0,09%, a 98,310.

Nesta semana, o destaque será a postura do Banco Central Europeu, que na quinta-feira divulgará sua decisão sobre a política monetária, com operadores apostando em uma redução dos juros.

As autoridades do Federal Reserve, por sua vez, irão se reunir nos dias 17 e 18 de setembro para uma decisão sobre a taxa de juros. Jerome Powell, chairman do Federal Reserve, na semana passada reafirmou que o Fed continuará agindo "conforme apropriado" para sustentar a expansão econômica dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, os juros futuros dos EUA indicavam que operadores veem 91,2% de chance de o Fed cortar juros em 0,25 ponto percentual na próxima reunião, e 8,8% de chance de a autoridade monetária manter a política monetária estável, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CME Group.

Na cena doméstica, o BC vendeu todos os 580 milhões de dólares em moeda física nesta sexta-feira e negociou ainda todos os 11.600 contratos de swap cambial reverso ofertados --nos quais assume posição comprada em dólar.