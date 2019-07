SÃO PAULO - O dólar caiu ao menor patamar desde o fim de fevereiro, na maior queda diária em quase um mês e meio, com o real entre os destaques positivos nos mercados globais de câmbio conforme o mercado aumentou apostas na aprovação da reforma da Previdência na Câmara.

O dólar à vista cedeu 1,30%, a 3,7585 reais na venda. É o menor patamar para um fechamento desde 28 de fevereiro (3,7531 reais). Na mínima da sessão, a divisa foi cotada a 3,7519 reais na venda.

A desvalorização percentual é a mais intensa desde 31 de maio (-1,37%).

O real teve o segundo melhor desempenho dentre 34 pares do dólar, atrás apenas do rand sul-africano.

A queda do dólar no Brasil refletiu ainda a fraqueza da moeda no exterior, depois de o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, dar argumentos para o mercado fortalecer apostas de corte de juros nos Estados Unidos no fim deste mês.