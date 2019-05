Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrou expressiva queda ante o real nesta sexta-feira e teve a maior baixa semanal desde fevereiro, após dias de descompressão de prêmios de risco diante de sinais positivos sobre a reforma da Previdência.

Apesar de a articulação do governo com o Congresso seguir prejudicada, analistas preferiram se apegar aos sinais emitidos por membros do Congresso de que a reforma das aposentadorias será aprovada a despeito de eventuais ruídos entre Legislativo e Executivo.

O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que o parecer respeitará a estimativa de economia de 1 trilhão de reais em uma década. O comentário veio depois de o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que renunciará se a proposta do governo se tornar uma "reforminha".

O presidente da comissão especial, Marcelo Ramos (PR-AM), disse à Reuters que a reforma sairá com ou sem Guedes e que a intenção é blindar a reforma.

Projetando aprovação da reforma da Previdência na comissão especial ainda neste semestre e pelo Congresso até o fim do ano, o Citi se posicionou recentemente via estratégia "put spread" de dois meses considerando taxas de câmbio de 4,00 reais e 3,85 reais, à espera de desvalorização do dólar.

"Pretendemos ficar ainda mais agressivos do lado positivo quando a comissão estiver prestes a aprovar a reforma da Previdência, possivelmente no fim de junho", disseram estrategistas do Citi em nota desta sexta-feira.

Nesta sexta, o dólar à vista caiu 0,78%, a 4,0160 reais na venda.

Na semana, a cotação caiu 2,09%. É a primeira queda semanal depois de seis altas consecutivas e a mais forte desde a baixa de 2,91% da semana finda em 1º de fevereiro.