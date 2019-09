SÃO PAULO (Reuters) - O dólar voltava a cair nos primeiros negócios desta quinta-feira, um dia depois de registrar a maior desvalorização diária desde outubro de 2018, na esteira do otimismo que dava o tom no exterior, após notícia de que EUA e China retomarão negociações comerciais de alto nível renovar expectativas de resolução para a guerra comercial travada entre as duas maiores economias do mundo.

Por volta de 9h15, o dólar à vista cedia 0,73%, a 4,0755 reais na venda. Na véspera, a cotação recuou 1,79%, a 4,1051 reais na venda, maior baixa percentual diária desde 8 de outubro de 2018 (-2,35%).

Na B3, o dólar futuro cedia 0,34%, a 4,0870 reais.

(Por José de Castro; Edição de Maria Pia Palermo)