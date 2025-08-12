Economia

Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira é preso em SP

Operação do Ministério Público mira esquema fraudulento de R$ 1 bilhão

Escrito por Anny Malagolini
Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira é preso em SP Reprodução

Na manhã desta terça-feira, 12 de agosto, o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso em operão do Ministério Público de São Paulo. O MP investiga um esquema de propina que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em favores a auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado.

Além do empresário de 72 anos, um diretor da Fast Shop e um auditor tributário estão entre os alvos dos mandados de prisão temporária, com buscas sendo realizadas em residências e nas sedes das empresas envolvidas.

Quem é Sidney Oliveira?

Nascido em Nova Olímpia (PR), Sidney Oliveira lançou no ano 2000 a Ultrafarma em São Paulo. A estratégia foi apostar em medicamentos genéricos e numa comunicação que o colocava como “o rosto” da empresa, o que lhe rendeu o apelido de “Rei das Velhinhas”

Além da farmácia, criou a linha de vitaminas que leva seu nome e é considerada uma das maiores do Brasil. Também expandiu com modelos de franquias como a Ultrafarma Popular e lançou marcas como a Ultrafórmulas e a Óticas Ultrafarma.

A Ultrafarma possui 6 lojas próprias na capital paulista e cerca de 400 lojas licenciadas sob a bandeira Ultrafarma Popular em diferentes estados.

Sua vida pessoal é marcada por hábitos excêntricos: vive em uma chácara em Santa Isabel (Grande São Paulo), é fã declarado de Bob Dylan, coleciona relógios e, frequentemente, se desloca de helicóptero para trabalhar.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

MEI e Simples agora podem definir número de parcelas para quitar dívidas

Lula? Os 10 presidentes com maiores salários em 2025

Roupas e perfumes: gasto no Dia dos Pais deve chegar a R$ 255 em 2025

Dia dos Pais deve aumentar venda nos shoppings em 2,2%

O que significa a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e o que muda

Pagamento dos servidores de MS cai no dia 2 de agosto

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes