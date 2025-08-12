Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira é preso em SP

Na manhã desta terça-feira, 12 de agosto, o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, foi preso em operão do Ministério Público de São Paulo. O MP investiga um esquema de propina que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em favores a auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado.

Além do empresário de 72 anos, um diretor da Fast Shop e um auditor tributário estão entre os alvos dos mandados de prisão temporária, com buscas sendo realizadas em residências e nas sedes das empresas envolvidas.

Quem é Sidney Oliveira?

Nascido em Nova Olímpia (PR), Sidney Oliveira lançou no ano 2000 a Ultrafarma em São Paulo. A estratégia foi apostar em medicamentos genéricos e numa comunicação que o colocava como “o rosto” da empresa, o que lhe rendeu o apelido de “Rei das Velhinhas”

Além da farmácia, criou a linha de vitaminas que leva seu nome e é considerada uma das maiores do Brasil. Também expandiu com modelos de franquias como a Ultrafarma Popular e lançou marcas como a Ultrafórmulas e a Óticas Ultrafarma.

A Ultrafarma possui 6 lojas próprias na capital paulista e cerca de 400 lojas licenciadas sob a bandeira Ultrafarma Popular em diferentes estados.

Sua vida pessoal é marcada por hábitos excêntricos: vive em uma chácara em Santa Isabel (Grande São Paulo), é fã declarado de Bob Dylan, coleciona relógios e, frequentemente, se desloca de helicóptero para trabalhar.