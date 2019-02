NOVA YORK (Reuters) - O índice acionário norte-americano S&P 500 fechou em leve queda nesta quarta-feira, mas acima do menor nível na sessão, depois de testemunhos no Congresso dos Estados Unidos de representantes de comerciais e do banco central do país, além de depoimento de um ex-advogado de Donald Trump, que trouxe algumas surpresas.

O S&P 500 <.SPX> fechou em queda de 0,05 por cento, a 2.792,38 pontos, enquanto o Dow Jones <.DJI> teve recuo de 0,28 por cento, a 25.985,16 pontos. O Nasdaq <.IXIC> teve oscilação positiva de 0,07 por cento, a 7.554,51 pontos.

(Por Sinéad Carew)