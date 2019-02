RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil fechou 2018 com crescimento de 1,1 por cento, com o desempenho no final do ano mostrando desaceleração, em um resultado que traz a dificuldade de recuperação da economia.

Entre outubro e dezembro passados, o PIB cresceu 0,1 por cento sobre os três meses anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Sobre o quarto trimestre de 2017, houve avanço de 1,1 por cento.

No ano, a economia repetiu a taxa vista em 2017, quando também cresceu 1,1 por cento.

A mediana das expectativas em pesquisa da Reuters era de expansão de 0,2 por cento do PIB no quarto trimestre de 2018 em relação ao terceiro e de 1,3 por cento sobre um ano antes.

