O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, indicou na última sexta-feira que a educação financeira é “chave” para o BC atuar na questão do cheque especial no Brasil. A taxa média da modalidade está em 322,2% ao ano.

Em apresentação em evento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), em São Paulo, Campos Neto pontuou que há espaço para se avançar junto aos usuários do cheque especial em dois itens: na compreensão do funcionamento do instrumento e na capacidade de escolha dos instrumentos mais adequados às suas necessidades.

Desde julho de 2018, por uma iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras estão oferecendo um parcelamento para dívidas no cheque especial para débitos superiores a R$ 200. A expectativa era de que essa migração para linhas mais baratas acelerasse a tendência de queda do juro cobrado ao consumidor, o que não se concretizou. Em junho de 2018, antes da nova dinâmica, a taxa da linha estava em 304,9% ao ano.

Ainda no evento do Iedi, o presidente do BC também afirmou que “um passo adicional na credibilidade do BC será dado com a aprovação da autonomia de jure (pela lei) da instituição”. O projeto de autonomia do BC, apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro, está atualmente na Câmara. A expectativa é de que, com o avanço da reforma da Previdência no Congresso, este passe a ser um dos projetos prioritários na pauta legislativa.

Ao tratar de política monetária, Campos Neto pontuou que a continuidade deste movimento “é essencial para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia”.

Já sobre o cenário de inflação, o presidente do BC voltou a citar o nível de ociosidade elevado, que “pode continuar produzindo trajetória prospectiva abaixo do esperado”.