Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a proposta de reforma da Previdência encaminhada nesta quarta-feira, 20, ao Congresso Nacional para "um amplo debate social". "Estamos determinados a mudar o rumo do nosso País", disse. "Encaminhamos ontem (terça) ao Congresso um pacote anticrime e hoje(quarta) iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência."

Segundo o presidente, "é fundamental equilibrarmos as contas do País para que o sistema não quebre, como já aconteceu com outros países e em alguns Estados brasileiros", afirmou. Bolsonaro ressaltou que "precisamos garantir que, hoje e sempre, todos receberão seus benefícios em dia e o governo tenha recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos".

"A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios. Ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados, todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá a reforma dos sistemas de proteção social dos militares", disse.

"Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com Justiça: quem ganha mais, contribuirá mais, quem ganha menos, contribuirá com menos ainda", acrescentou Bolsonaro. "Estou convicto que nós temos um pacto pelo País e que, juntos, cada um com sua parcela de contribuição, mudaremos nossa história, com mais investimentos, desenvolvimento e mais empregos", finalizou.