Ainda lutando para cumprir seu plano de recuperação judicial, o grupo baiano OAS mudou de comando. A família Mata Pires decidiu substituir o engenheiro Elmar Varjão pelo advogado Josedir Barreto, que exercia o cargo de diretor jurídico e de relações com investidores da empresa.

Para cumprir sua reestruturação, a OAS precisa transferir a seus principais credores a fatia de 24,4% que possui na Invepar, empresa de concessões que administra o aeroporto de Guarulhos. A operação havia sido barrada na Justiça por credores insatisfeitos com o acordo.

A companhia ganhou as ações judiciais sobre o caso, mas ainda não conseguiu fazer a transferência, pois aguarda a autorização do governo do Rio - a Invepar também é concessionária do metrô carioca.

A OAS confirmou a saída de Varjão, mas não quis explicar as motivações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.