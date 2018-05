Caminhoneiros voltaram a bloquear parcialmente rodovias no interior de São Paulo, no fim da tarde deste domingo, 27. Em muitas cidades, houve manifestações de apoio aos transportadores. Às 17 horas, a rodovia Anhanguera era alvo de protestos em ao menos dois trechos.

Em Sumaré, uma manifestação bloqueava a pista marginal, no km 113, mas o bloqueio causava lentidão também na pista expressa. Conforme a concessionária Autoban, havia outro bloqueio com interdição de acostamento, no km 148, em Limeira.

Na rodovia Washington Luís (SP-310), manifestantes voltaram a ocupar o acostamento, no km 318, em Araraquara. Em Paranapanema, no fim da tarde, cerca de 100 caminhoneiros fizeram fila no acostamento, no km 224 da rodovia Raposo Tavares (SP-270). Um grupo maior continuava parado no pátio de um posto de combustível à margem da rodovia.