A Credz, emissora e bandeira de cartão de crédito em parceria com o varejo (open private label), anuncia a integração das plataformas Visa Causas e Vai de Visa, disponibilizando-as em seus canais digitais.

A Credz é a primeira parceira da Visa a fazer esta integração, tornando o seu portal e aplicativo ainda mais funcionais e atraentes.

As plataformas da Visa estarão, a partir de agora, a um clique dentro dos canais digitais da empresa, no chamado Club Credz, uma plataforma que oferece vantagens e descontos diversos para os portadores do cartão, além da oportunidade de exercer responsabilidade social. “Temos o compromisso de proporcionar cada vez mais recursos com a nossa tecnologia de ponta aos clientes Credz Visa e sermos pioneiros nesta integração com a Visa reforça esse nosso objetivo”, comenta o presidente da Credz, José Renato Borges.

“Com essa integração, a Visa possibilita que todos os seus emissores ofereçam aos seus clientes processos mais simples para contribuir de forma efetiva com diversas causas sociais através do Visa Causas e ainda participar das promoções exclusivas do Vai de Visa. A Credz sai na frente e em breve, mais instituições farão essa integração”, conta o vice-presidente de Marketing da Visa, Sergio Giorgetti.

Na plataforma Vai de Visa, o cliente tem acesso a promoções exclusivas, ofertas e descontos diretos em diferentes estabelecimentos comerciais, físicos e online.

Já o Visa Causas é um programa que apoia causas por meio de doações sem o cliente pagar a mais por isso. A cada transação de compra pelo cliente, a Visa direciona uma parte para a instituição que ele mais se identifique: animais, crianças, educação, idosos ou saúde.

E o Instituto Reciclar, que atende jovens em situação de vulnerabilidade social, é uma destas instituições. “Todas as causas apresentadas pela Visa são nobres. Porém, como somos parceiros do Reciclar desde a sua fundação e conhecemos todo o comprometimento e responsabilidade desta instituição, para nós é uma alegria imensa poder recomendá-la como opção de doação do Visa Causas por meio de nossos clientes e de recursos tecnológicos, o que reforça a parceria de tantos anos”, diz Borges.