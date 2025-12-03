Economia

Entenda o motivo da greve dos caminhoneiros em dezembro de 2025

Categoria articula para em dezembro

Escrito por Anny Malagolini
motivo da greve dos caminhoneiros em dezembro de 2025 Foto: Getty Images

Caminhoneiros planejam uma greve nas estradas a partir do dia 4 de dezembro, assim como aconteceu em 2018. Se acontecer, a paralisação acontece pouco depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).As informações são do Metrópoles.

Por que vai ter greve dos caminhoneiros?

Em vídeo que circulam nas redes socias, representantes da classe dizem que o motivo da greve não possui vínculo com partidos políticos e que a intenção é reivindicar direitos e melhores condições de trabalho.

Entre as principais demandas estão:

  • Estabilidade contratual para caminhoneiros
  • Cumprimento efetivo das leis que regem o setor
  • Reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas
  • Aposentadoria especial após 25 anos de profissão, com comprovação por contribuições ou documentos fiscais

No entanto, Sebastião Coelho, que é líder do movimento e aliado de Bolsonaro, havia convocado, recentemente, uma paralisação pedindo anistia para investigados pelos atos de 8 de janeiro e para o próprio Bolsonaro, preso na sede da Polícia Federal.

O Brasil registrou, em 2018, uma grande paralisação nacional dos caminhoneiros, que durou 10 dias. O protesto foi motivado pelos constantes aumentos do preço do diesel e causou impactos severos, como desabastecimento de combustível e alimentos. A greve chegou ao fim após o então presidente Michel Temer (MDB) atender parte das reivindicações.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

