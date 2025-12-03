Entenda o motivo da greve dos caminhoneiros em dezembro de 2025

Caminhoneiros planejam uma greve nas estradas a partir do dia 4 de dezembro, assim como aconteceu em 2018. Se acontecer, a paralisação acontece pouco depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).As informações são do Metrópoles.

Leia mais sobre economia no DCI.

Por que vai ter greve dos caminhoneiros?

Em vídeo que circulam nas redes socias, representantes da classe dizem que o motivo da greve não possui vínculo com partidos políticos e que a intenção é reivindicar direitos e melhores condições de trabalho.

Entre as principais demandas estão:

Estabilidade contratual para caminhoneiros

Cumprimento efetivo das leis que regem o setor

Reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas

Aposentadoria especial após 25 anos de profissão, com comprovação por contribuições ou documentos fiscais

No entanto, Sebastião Coelho, que é líder do movimento e aliado de Bolsonaro, havia convocado, recentemente, uma paralisação pedindo anistia para investigados pelos atos de 8 de janeiro e para o próprio Bolsonaro, preso na sede da Polícia Federal.

O Brasil registrou, em 2018, uma grande paralisação nacional dos caminhoneiros, que durou 10 dias. O protesto foi motivado pelos constantes aumentos do preço do diesel e causou impactos severos, como desabastecimento de combustível e alimentos. A greve chegou ao fim após o então presidente Michel Temer (MDB) atender parte das reivindicações.