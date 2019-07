A caderneta de poupança registrou captação líquida de R$ 2,498 bilhões em junho, de acordo com o Banco Central. É o melhor resultado para qualquer mês desde dezembro de 2018, quando a poupança teve entrada líquida de R$ 14,607 bilhões.

Porém, o desempenho ficou abaixo do contabilizado em junho de 2018, quando houve aporte líquido de R$ 5,639 bilhões. As entradas no mês passado somaram R$ 189,920 bilhões, enquanto as saídas totalizaram R$ 187,422 bilhões.

No Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) – onde os recursos financiam crédito imobiliário –, houve captação líquida de R$ 2,770 bilhões. Na poupança rural, houve resgate líquido de R$ 272,290 milhões. No agregado (SBPE mais rural), nos seis primeiros meses do ano, a poupança teve saída líquida de R$ 14,499 bilhões, o pior resultado para o período desde 2016 (R$ 42,606 bilhões).

Apesar dos resgates líquidos no semestre, o estoque da poupança terminou junho em R$ 800,647 bilhões, acima dos R$ 797,281 bilhões de dezembro (no período a caderneta rendeu R$ 17,866 bilhões). / Reuters