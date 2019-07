Por Susan Mathew e Thyagaraju Adinarayan

(Reuters) - Os índices acionários europeus avançaram nesta quarta-feira, com investidores apostando em empresas com grandes dividendos na esperança de que Christine Lagarde, indicada para chefiar o Banco Central Europeu, mantenha a postura 'dovish' do BCE.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,83%, a 1.545 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,85%, a 393 pontos, após atingir seu maior patamar desde o final de julho do ano passado. O índice de referência subiu 20% até agora, de uma mínima atingida em dezembro do ano passado.

O índice STOXX 50 também atingiu seu nível mais alto desde meados de junho do ano passado, fechando com ganho de 0,9%

Os setores defensivos impulsionaram o rali, com investidores buscando rendimentos em meio a expectativas de que a taxa de juros permaneça baixa por mais tempo com Lagarde liderando o BCE, em substituição a Mario Draghi.

Ações de saúde foram a máximas de vários anos, e o setor de alimentos e bebidas atingiu máxima recorde. As ações imobiliárias, que se beneficiam de juros baixos, subiram mais de 1,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,66%, a 7.609 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,71%, a 12.616 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,75%, a 5.618 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,40%, a 21.905 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,22%, a 9.394 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,62%, a 5.180 pontos.