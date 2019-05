Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O estoque total de crédito no Brasil ficou estável em abril sobre março, a 3,268 trilhões de reais, divulgou o Banco Central nesta quarta-feira, com a retração nos financiamentos a empresas ofuscando o apetite demonstrado pelas famílias.

No mês, o estoque de crédito a pessoas físicas subiu 0,8% sobre março. Para as pessoas jurídicas, houve queda de 1,1% na mesma base de comparação.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o saldo geral de financiamentos no país teve crescimento de 0,3%, enquanto em 12 meses a expansão foi de 5,4%.

Em março, o BC previu um crescimento do crédito de 7,2% em 2019, percentual que repetiu na véspera em seu Relatório de Economia Bancária.

Em relação ao custo dos financiamentos no país, os juros médios caíram ligeiramente em abril, a 38,9% ao ano, contra 39,0% no mês anterior. O dado considera apenas o segmento de recursos livres, no qual as taxas são definidas livremente pelas instituições financeiras.

O spread, que mede a diferença entre a taxa de captação dos bancos e a cobrada a seus clientes, teve recuo de 0,2 ponto percentual no mesmo segmento, a 31,4 pontos percentuais.

Por sua vez, a inadimplência em recursos livres caiu a 3,8%, ante 3,9% em abril, informou o BC.