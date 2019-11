A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixou Washington nesta quarta-feira sem uma definição por parte dos Estados Unidos sobre a reabertura do mercado americano para a importação de carne bovina fresca do Brasil. O pleito foi tema da reunião da ministra com o secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue.

Ao deixar o encontro, a ministra afirmou que os americanos dirão "em breve" se as informações prestadas pelo governo brasileiro são suficientes para retomar as importações de carne bovina in natura ou se os EUA enviarão uma nova missão ao País para avaliar as condições sanitárias. Os americanos, segundo ela, não se comprometeram com prazos.

Questionada se os americanos deram sinalização de quanto tempo essa análise pode levar, ela afirmou que "pode ser este mês, no mês que vem ou no ano que vem". De Washington, a ministra viajou a Nova York, onde terá encontros com investidores estrangeiros antes de voltar ao Brasil.

A ministra minimizou a importância da discussão sobre a carne bovina e a relevância da abertura do mercado americano. Segundo ela, esse foi "o último assunto" tratado na reunião com Perdue e o mercado está aquecido com exportações para a China.

O mercado americano está fechado para a importação da carne bovina in natura brasileira desde 2017. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.