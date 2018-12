Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) destaca que os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar como o mercado mais atrativo para o estabelecimento de acordos comerciais, sendo citado por 22,4% dos exportadores brasileiros.

Em seguida, estão México (8,4%), China (6%) e Colômbia (3%). Em termos de bloco, 15,9% dos empresários dizem que a União Europeia é o mercado prioritário para se fechar acordos, seguida da América do Norte (5%) e da América do Sul (4,3%).

Os Estados Unidos também são o principal país com o qual as empresas exportadoras brasileiras pretendem estreitar relações. Ao todo, 21,6% dos exportadores apontam o país como um mercado no qual elas já atuam e gostariam de ampliar sua inserção.

Depois dos país norte-americano, o maior interesse das empresas brasileiras é em ampliar relações com mercados da América do Sul. Ao todo, 10,9% querem expandir suas exportações para a Argentina; 6,8% para a Colômbia; 6,8% para o Chile; 6,3% para o Paraguai; e 5,2% para o Peru.

Os dados constam da pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras de 2018, elaborada pela CNI em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O estudo ouviu 589 empresas entre outubro de 2017 e março de 2018 e, com os resultados, busca direcionar a atuação do sistema indústria na redução dos entraves ao comércio exterior.